Uruguai passa als vuitens de final del Mundial amb la llei del mínim esforç

Uruguai ha confirmat la seva classificació per als vuitens de final del Mundial de Rússia amb un partit molt del seu estil: defensiu, ordenat i directe. El combinat uruguaià ha guanyat per la mínima i amb el mínim esforç a la dèbil Aràbia Saudita gràcies a un gol de Luis Suárez, que ha aprofitat una errada clamorosa del porter àrab.

I els homes de Tabárez no han necessitat res més. Com no podia ser d´altra manera, el gol de Suárez, al minut 23, ha vingut en una jugada a pilota parada. L´Uruguai, amb el seu futbol arcaic però efectiu porta dos gols a pilota parada en dos partits, el que li ha valgut per sumar sis punts i per tenir assegurat el seu accés als vuitens de final de la Copa del Món.

El rival d'avui a Rostov, l´Aràbia Saudita, ha donat la cara. Els de Pizzi han intentant portar la iniciativa, tenir la pilota i crear ocasions de gol. La falta de «punch» ofensiu els ha condemnat, però han donat una bona imatge, molt millor que en el partit inaugural, on van ser golejats per Rússia. També és veritat que el conformisme uruguaià ha evitat un resultat més ampli.

La victòria d´Uruguai deixa el grup A del Mundial de Rússia pràcticament enllestit. Uruguaians i russos es jugaràn el primer lloc en el tercer i últim partit del grup. Aràbia Saudita i Egipte queden eliminades de la competició.