França i Dinamarca poden enllestir avui la seva classificació per a vuitens de final

Les seves sofertes victòries contra Austràlia i Perú en la primera jornada van deixar França i Dinamarca molt ben posicionades per accedir a vuitens de final en un classificació que les dues seleccions europees poden acabar de tancar en els partits d'avui: França juga contra Perú (17.00) i Dinamarca s'enfronta a Austràlia (14.00). Per avui, Deschamps prepara canvis en el centre del camp francès, on Blaise Matuidi podria ocupar el lloc de Corentin Tolisso, i també en atac amb la possible entrada de Giroud en detriment del blaugrana Ousmane Dembélé. El seleccionador danès, Age Hareide, tampoc podrà repetir el seu primer onze perquè va perdre per lesió a les costelles el migcampista William Kvist.