Un gol de Luis Suárez classifica l'Uruguai per a vuitens

Les seleccions de l'Uruguai i de Rússia es van convertir en les primeres classificades per als vuitens de final gràcies a la victòria dels uruguaians davant l'Aràbia Saudita, que va provocar al mateix temps l'eliminació del combinat asiàtic i d'Egipte, que s'uneixen al Marroc com equips ja sense opcions.

Els partits dels d'Óscar Tabárez estan sent escassos en gols malgrat tenir a les seves files dos golejadors consumats com Luis Suárez i Cavani. Almenys, el jugador del Barça es va rescabalar de la seva mala punteria del debut davant Egipte anotant el gol de la victòria i va celebrar de la millor manera possible el seu centenari amb la samarreta celeste. Stuani no va jugar.

El partit va ser d'escassa brillantor i va evidenciar que l'Aràbia Saudita està lluny del primer nivell futbolístic i que ni tan sols la golejada encaixada al partit inaugural li va servir de revulsiu, tot i els canvis introduïts pel seu tècnic, Juan Antonio Pizzi. Un d'ells va ser el porter. L'exdavanter del Barça va posar a la porteria Al Owais després dels cinc gols encaixats per Al Mayouf contra Rússia, però la seva actuació tampoc va ser afortunada i gairebé «va regalar» el gol de la derrota. Una mala sortida en un córner va deixar la pilota franca a un Suárez que aquesta vegada no va perdonar per fer el 1-0 i va donar tranquil·litat a un equip al qual havia costat entrar en el partit. Després, i fins al final, la seguretat defensiva de l'Uruguai va evitar la reacció dels saudites.