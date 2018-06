Austràlia suma un punt contra Dinamarca i es manté amb vida

Les seleccions de Dinamarca i Austràlia van empatar ahir en un resulat que els manté tots dos amb vida a falta d'una última jornada, si bé són els oceànics els que queden en situació més precària tot i que haver realitzat mèrits per sumar la seva primera victòria en aquest Mundial. Igual que en la seva victòria davant Perú, la selecció danesa va treure ahir més botí del que va merèixer el seu joc, en aquest cas un punt que eleva el seu caseller a quatre, però que tampoc li assegura la classificació, sobretot tenint en compte que encara té pendent el seu duel amb el rival més fort del grup, França.

El bon inici de Dinamarca no feia presagiar la seva posterior baixada de prestacions. En el minut 7, Jörgensen va enviar una pilota al centre de l'àrea perquè Eriksen fes una gran rematada i afusellés Mathew Ryan. Mateu Lahoz, que debutava en el torneig, es va convertir en protagonista positiu en aliar-se amb el VAR. La pantalla de televisió va confirmar a l'àrbitre espanyol que Poulsen havia tocat la pilota amb la mà dins de l'àrea i el capità australià Mile Jedinak no va perdonar des dels 11 metres en el minut 38. La segona meitat va ser bastant més fluixa tot i els intents d'Austràlia per marcar el segon.