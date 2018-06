El Brasil i Neymar volen marcar territori i aparcar els dubtes

La selecció brasilera intentarà aparcar els dubtes oferts durant el debut mundialista de diumenge passat davant Suïssa amb una sòlida victòria aquest migdia (14.00/ Cuatro) a Sant Petersburg contra una Costa Rica molt necessitada i que podria quedar-se fora en cas de derrota. Brasil havia aixecat molta expectació, però de la mateixa manera que d'altres favorites no va ser capaç de treure els seus primers tres punts després d'empatar a un gol contra Suïssa en un partit on va anar de més a menys i que va rebre moltes crítiques, centrades també en la figura de Neymar. En principi, l'exblaugrana serà titular.

El davanter del Paris Saint-Germain va passar pràcticament desapercebut en el terreny de joc, tot i que també va ser víctima del sever marcatge del rival, que li va realitzar una desena de faltes per frenar qualsevol de les seves escomeses, i no sembla que el seu següent oponent, aguerrit també en el seu joc, hagi d'estar més relaxat en la seva vigilància. No obstant això, molts mitjans brasilers el van acusar de massa individualistes i aquestes crítiques poden ser la millor medicina perquè tant ell com els de Tite ofereixin una millor versió davant una Costa Rica que tampoc va brillar en excés en la seva estrena.

El combinat tico, revelació fa quatre anys quan va arribar als quarts de final al Brasil, va perdre per la mínima davant Sèrbia i ja està a remolc en el seu grup, de manera que necessita treure alguna cosa positiva davant la pentacampiona del món, enfront de la qual ha de millorar principalment el seu potencial ofensiu.

El segon partit d'avui el disputaran Nigèria i Islàndia. El país més occidental d'Europa s'enfronta a un rival arrelat al cor de l'Àfrica, en un d'aquests duels atractius per insòlits. De fet, l'únic precedent data d'un amistós de 1981, quan Islàndia va golejar Nigèria (3-0) en un partit disputat a Reykjavík. Els nòrdics arriben reforçats al partit gràcies a l'empat assolit contra Argentina en el debut. Un partit en què van demostrar tenir arguments per repetir la sorpresa que ja van signar fa dos anys a l'Eurocopa de França quan van superar la fase de grups i van classificar-se per a quarts de final.

En l'altre partit del Grup E Sèrbia i Suïssa es veuran les cares (20.00/ Telecinco) en un duel que pot resultar decisiu en el desenllaç del grup. Tant Sèrbia com Suïssa sortiran al camp sabent el resultat de Brasil-Costa Rica. Si no hi ha sorpresa i guanya la Canarinha, aquest resultat posaria pressió sobre l'equip suís i l'obligaria com a mínim a puntuar per no buscar un quasi impossible en la darrera jornada contra Costa Rica.