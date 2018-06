Coutinho rescata Brasil en el temps de descompte

Brasil ha patit fins a l'últim instant per vèncer a la selecció de Costa Rica. Un gol del blaugrana Coutinho en el temps de descompte ha salvat a la selecció canarinha i ha tombat la muralla defensiva "tica". L'estrella «canarinha», Neymar, ha rubricat els tres punts amb un segon gol al minut 96.

El partit ha estat un atac i gol constant del Brasil. El combinat de Costa Rica ha plantejat un xoc ultra defensiu, amb una teranyina formada per cinc defenses que ha complicat el joc entre línies dels de Tite. A més, el porter del Reial Madrid, Keylor Navas, ha estat un autèntic mur sota pals. Quan els brasilers aconseguien superar les dues línies defensives i respirar amb una mica de profunditat, allí hi havia el porter blanc per negar-los el gol.

Costa Rica tancada, Brasil atacant, faltes constants, pèrdues de temps i parades de Keylor. Aquest és el millor resum del partit, ja que s'ha repetit i repetit. Però quan tot semblava perdut i els brasilers estaven desesperats, l'àrbitre ha afegit sis minuts i aquí ha aparegut al rescat el millor jugador brasiler en aquest Mundial, Coutinho. El jugador del Barça ha batut Keylor amb un toc subtil amb la punxa i ha desfermat l'alegria al camp i a les grades.

El gol de Coutinho ha arribat al minut 91 de partit. A l'última jugada, amb Costa Rica bolcada a l'atac, un contraatac brasiler ha finalitzat amb el segon gol, obra de Neymar, que ha acabat el partit plorant amb una barreja de desesperació i emoció.

Amb aquesta victòria a l'últim sospir, el Brasil es col·loca líder del grup D del Mundial de Brasil amb quatre punts. Per la seva banda, Costa Rica queda eliminada de la competició.