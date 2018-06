Croàcia deixa l'Argentina i Messi contra les cordes, a un pas de l'eliminació

L'Argentina va sucumbir ahir davant d'una seriosa Croàcia (0-3), que matemàticament ja és a vuitens de final, en un partit que deixa Leo Messi i els seus companys a un pas d'un prematura i frustant eliminació. Després de topar amb el mur islandès en el debut (1-1), el duel davant els croats convidava al futbol, però de nou Jorge Sampaoli es va deixar el talent la banqueta. Croàcia, amb el matalàs de la seva primera victòria davant Nigèria (2-0), va jugar amb la pressió del seu rival i va acabar guanyant amb els gols de Rebic, després d'un greu error del porter argentí Willy Caballero, Modric i Rakitic, en la segona part tots.

Messi gairebé no va tenir protagonisme, sense ensenyar una carrera o un xut de la seva collita particular. Tímids acostaments que van augmentar quan la soga va començar a prémer després del regal del primer gol. Un debat, el de la porteria, que també guanyarà força, tot i que ja els comptes són pocs per a l'Argentina, que no depèn de si mateixa per ser a vuitens. La finalista el 2014, la doble campiona del món, s'acosta a l'abisme de l'eliminació després de dos partits tristos.

La sorpresa potser és més pel nom que pel futbol de l'Argentina en els últims temps. La sorpresa va ser veure-la en les últimes finals de Mundial i Copes d'Amèrica. La qualitat de Messi i companyia i la seva història tornava a posar-los en les travesses de les que estan a prop de ser esborrats. Després d'igualar davant Islàndia, obligada a guanyar, Argentina va deixar molt a desitjar ja en el seu onze titular. De nou es van quedar a la banqueta noms com Higuaín, Dybala, Banega... Molt futbol que va trobar a faltar el mateix Messi.

Després del descans, l'Argentina va fer un pas endavant i Agüero la va tenir de primeres. No obstant això, Caballero va regalar en la següent jugada el gol a Rebic, en un pèssim rebuig. Contra les cordes, Jorge Sampaoli va apostar per Higuaín, Pavón i Dybala, una reacció que va servir per generar les ocasions de Meza i Messi, però que no va evitar l'hecatombe que encara guardava el partit per als argentins. Modric va enganxar un xut des de la frontal per posar el 0-2 a 10 minuts del final i Rakitic va estavellar la pilota al travesser en un llançament de falta i es va rescabalar en el descompte amb el 0-3. Una desastre per a l'Argentina que, amb un punt i un mal goal-average, necessita un miracle perquè ni Islàndia ni Nigèria acompanyin Croàcia a vuitens.