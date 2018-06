Jordi Alba: «Les coses van bé; cal ser positius i desdramatitzar una mica»

El defensa de la selecció espanyola Jordi Alba va demanar ser «positiu» després dels dos partits disputats al Mundial de Rússia davant Portugal i l'Iran i va assegurar que s'està dramatitzant «una mica» sobre el rendiment de l'equip, sobretot després del duel de dimecres davant els de Carlos Queiroz on «el més important»era la victòria per confirmar-se en un campionat «diferent» on hi ha molta igualtat. «Estem fent les coses bé i cal ser positius. Crec que dramatitzem una mica, encara sort que estem guanyant», va assenyalar amb un somriure Alba ahir en conferència de premsa. «Cal quedar-se amb això i amb què estem fent bon joc. Sempre es poden millorar coses, cada partit és una història diferent i segur que millorarem, però les coses van bé, no ens hem d'enganyar», va afegir.

Pel que fa a les dificultats passades amb l'Iran, creu que els asiàtics «van buscar el seu partit tancats al darrere». «Pràcticament cada pilota que agafaven la tiraven a dalt, però el seu partit va ser molt bo i ens va costar moltíssim entrar perquè tenien molts jugadors a la seva àrea. No era fàcil entrar i fer ocasions i al final en la jugada més afortunada vam poder fer gol», va comentar. Pel que fa a lúltima jornada, Alba considera que Portugal «segur que es troba moltes dificultats» davant l'Iran, «una gran selecció, compacta». «Nosaltres vam treure els tres punts, que era el més important i la confiança d'aquest grup és immensa i la qualitat humana pràcticament immillorable», va apuntar.