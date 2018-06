Kroos subjecta la corona d'Alemanya

Un gol de Toni Kroos en el minut 95 ha posat el 2-1 davant Suècia i permet a Alemanya seguir molt viva en la lluita per arribar a vuitens de final del Mundial de Rússia, després d'una segona jornada del Grup F en la qual la vigent campiona va estar eliminada i gairebé eliminada durant molt temps, fins que tot va canviar en l'últim instant en Sochi.

La Mannschaft dependrà de si mateixa en l'última jornada, el dia 27. Suècia ha marcat a la contra amb Toivonen a la mitja hora. Reus va empatar en la segona part i, fins al final, amb un menys, Alemanya ha buscat la victòria per no quedar-se amb un punt i poques opcions.

Olsen va volar per aturar un cop de cap de Mario Gomez i Brandt ha estavellat una pilota al pal ja en el temps de descompte. Cinc minuts d'afegit per a la fe d'Alemanya, que ha sabut aprofitar Kroos, després d'un toc de Reus, per enviar un xut de falta a l'escaire i apretar el Grup F.

Mèxic, amb sis punts, haurà de sumar davant Suècia (3) i Alemanya (3), això si, tampoc podrà fallar davant l'eliminada Corea del Sud.