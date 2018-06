Shay Murphy: una màquina de sumar punts

El passat 6 de gener, just el dia de Reis, la lliga turca disputava la tretzena jornada de lliga i el llavors equip de Shay Murphy, el Canik Belediye de la ciutat de Samsun, visitava la pista del cuer, Bornova. I aquell vespre, la nova escorta de l'Spar Citylif Girona va trencar els motllos anotant 50 punts, amb 9 de 18 triples i 9 de 10 en tirs de dos punts, en 30 minuts justos en pista.

D'acord que el Bornova era un rival fluix, però els 50 punts del 6 de gener no es poden considerar una anècdota veient que, a final de temporada, Murphy ha acabat sent la segona màxima anotadora de la lliga turca, amb 19 punts per partit, només per darrere d'una de les grans estrelles del bàsquet femení actual: Allie Quigley (Galatarasay). Shay Murphy ha estat una sempre una anotadora compulsiva, «una jugadora a la qui li cauen els punts de les butxaques» i que ara, amb 33 anys, torna a Lliga Femenina per convertir-se en la cirereta del pastís d'un Spar Citylift Girona on es retrobarà amb Laia Palau després que les dues fossin campiones d'Europa amb el Ros Casares el 2012.

«A casa solem dir no diguis blat fins que el tinguis al sac i ben lligat. Benvinguda Shay Murphy a l'Spar Citylift», amb aquest tuit el president de l'Uni, Cayetano Pérez, anunciava ahir la incorporació de la nord-americana amb passaport de Montenegro. El seu fitxatge era un secret a veus des de feia setmanes, però les particularitats del contracte feien que l'Spar Citylift Girona no pogués anunciar la incorporació de Shay Murphy fins ahir, 21 de juny, quan acabava un termini que Murphy tenia per fer-se enrere del seu acord amb el club de Fontajau.

Després de fer un pas endavant amb les renovacions de peces clau de la temporada passada com Núria Martínez, Nadia Colhado i Rosó Buch; de fer un pas endavant amb els fitxatges de Bea Sánchez i Keisha Hampton i d'enlluernar a tothom amb la incorporació de Laia Palau, l'Uni va tornar a ahir clavar un cop sobre la taula amb la incoporació d'una jugadora que, fa pocs anys, va ser una de les grans referents ofensives del Perfumerías Avenida.

«No sé com està el possible fitxatge de la Shay, però està clar que ella és jugadora que fa molt bé una cosa: ficar-les a dins», comentava la mateixa Palau el dia de la seva presentació destacant la característica principal de Murphy, amb qui va coincidir a València en el Ros Casares que es va proclamar Campió d'Europa el 2012. Amb dues bases de molt nivell com Núria Martínez i la mateixa Palau i una escorta de talent pur, Rosó Buch, amb l'arribada de Shay Murphy guanya una anotadora pura. Una especialista que, com deixava entreveure Palau, ha d'aportar punts en un joc exterior que completarà Helena Oma que torna a Girona després de la seva cessió al Cadí La Seu.

L'arribada de Shay Murphy també provocarà que la nord-americana Keisha Hampton, a qui inicialment Pere Puig i Èric Surís veient alternant les posicions de 3 i de 4, passi a jugar sempre d'aler pivot aprofitant per generar espais gràcies a la seva facilitat per tirar de tres punts i posat la pilota a terra. Amb bon físic, Hampton pot defensar sense problemes a pivots i amb Nadia Colhado i Bea Sánchez perfilen un joc interior interessant que el club encara vol arrodonir amb una quarta pivot per allargar la rotació Murphy és nord-americana, peròté passaport de Montenegro, fet que permetrà que ella, Hampton i Colhado pugui jugar juntes tant a la Lliga Femenina com a l'Eurocup sense problemes aquesta temporada.

La seva bona temporada a Turquia deixa clar que Shay Murphy segueix en bona forma als 33 anys i després d'una llarga carrera, tant a la WNBA com en el bàsquet europeu. A la lliga professional nord-americana, Shay Murphy ha jugat a Minnessota, Detroit, Washington, Indiana i Phoenix, amb qui va ser campiona de la WNBA el 2014. Mentre que a Europa, un cop el Ros Casares va abaixar la persiana després de guanyar l'Eurolliga, Shay Murphy va passar pel Galatasaray, Dinamo de Kursk, Perfumerías Avenida, Bourges, Orenburg, Samsun...

Jugant amb el Perfumerías Avenida, Shay Murphy va tenir una lesió de genoll que, per exemple, no li va permetre jugar la final de la lliga contra l'Uni del 2015, però després d'uns mesos de recuperació, no va anar a la WNBA aquell estiu, l'any següent seria campiona de l'Eurocup amb el Bourges francès.