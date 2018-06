Osvaldo Ardiles:«És la pitjor selecció argentina de la història»

L'exjugador de la selecció argentina Osvaldo Ardiles, campió mundial el 1978, va lamentar la «crònica d'una mort anunciada» d'Argentina i va dir «arrogant i ignorant» la seleccionador Jorge Sampaoli, en una anàlisi molt crítica de la selecció del seu país en què només salva el «geni incomparable» de Leo Messi. «Crònica d'una mort anunciada. De campió del món a ser la pitjor selecció de la història argentina. Per on començar», es va preguntar Ardiles en unaanàlisi de sis punts que va penjar ahir al seu compte de Twitter i que obria lamentant la tasca de l'AFA, «de paperot en paperot» designant «tres tècnics en un any», l'últim «l'impresentable» Sampaoli. «a acabar el seu cicle insultant jugadors croats. Arrogant, ignorant. Fins i tot tenint el millor jugador del món no va ser capaç de conformar un equip competitiu. No va seleccionar mai els mateixos onze durant la seva gestió», va analitzar Ardiles, abans de parlar del «funcionament» de l' equip sobre el camp. «Pla A de Sampaoli: donar-li la pilota a Messi i esperar un miracle. Si el pla A no funciona, Pla B. Errr. No hi ha Pla B. I encara menys C o D. Defensivament: fer faltes. En on sigui i sense importar les circumstàncies. Ni les conseqüències», va criticar «La manca de jerarquia individual va ser cridanera. Per estar jugant fora de la lliga argentina no vol dir que siguin jugadors d'elit. Molts d'ells ni tan sols eren titulars en els seus propis equips», va escriure Osvaldo Ardiles.