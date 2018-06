Anglaterra goleja i presenta la seva candidatura al Mundial

La selecció d'Anglaterra, amb un hat-trick 'de Harry Kane, ha certificat el seu pas als vuitens de final del Mundial de Rússia després de vèncer aquest diumenge, en el seu segon partit del Grup G, a Panamà (6-1) , un resultat que elimina els 'canaleros' i que ofereix un altre bitllet per a les eliminatòries a Bèlgica.

Els gols de John Stones i Harry Kane, tots dos per partida doble, i Jesse Lingard a la primera meitat han encarrilat el duel per als 'pross', que sumen sis punts per empatar al cap amb els belgues, que dissabte van atropellar a Tunísia (5-2). Amb això, els dos combinats europeus es jugaran el liderat del grup dijous que ve.

En un matí per al record a l'Estadi de Nijni Nóvgorod, el combinat anglès ha aconseguit anotar, per primera vegada, cinc gols en un partit de Copa del Món, ajudat en gran mesura per les concessions de la feble defensa panamenya. Així, els de Gareth Southgate només han trigat vuit minuts a inaugurar el marcador, quan Stones ha rematat de cap al fons de la xarxa un córner botat per Trippier.

Només Blas Pérez, al minut 11, ha estat a punt de veure porta en una acció en la qual Walker s'ha hagut d'esforçar per evitar la rematada del davanter centreamericà. No obstant això, els 'tres lleons' ja havien fet olor sang i no han parat; al 22, Harry Kane ha anotat el segon en convertir el penal que Escobar ha comès sobre Lingard.

Menys d'un quart d'hora més tard, el migcampista del Manchester United ha deixat anar un fort xut des de la frontal per clavar la pilota a l'escaire (min.36), i només quatre minuts després Stones ha segellat el seu doblet després d'una magnífica jugada col·lectiva empenyent la pilota al segon pal .

Quan ja es consumia la primera part, una nova pena màxima era aprofitada per Kane per posar el 5-0 al descans. El davanter encara ha tingut temps per signar, en els minuts que li restaven de la segona meitat, el seu particular 'hat-trick' en un xut de Loftus-Cheek que ha rebotat en ell abans de colar-se a la porteria (min.62). Després d'això, Kane -tercer anglès a aconseguir un triplet en un partit de Mundial després Hurst i Lineker- ha abandonat el camp com a màxim golejador del torneig (5), superant Cristiano Ronaldo i a Lukaku (4).

En la història hi ha entrat també el defensa Felipe Baloy, que al minut 78 s'ha convertit en el primer panameny en aconseguir marcar en una Copa del Món. Sense res ja per jugar-se, el gol ha sigut celebrat per la porta gran entre l'afició 'canalera'.

Amb aquest resultat, Anglaterra en tenia prou amb no veure una groga perquè li valgués l'empat en l'última jornada davant Bèlgica per ser primera de grup. El ritme del partit ha baixat fins a apagar-se gairebé del tot. Amb això, els 'pross' han tancat la jornada com a líders del Grup G.