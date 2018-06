El Japó espatlla un altre ball del Senegal

Les seleccions del Japó i el Senegal no han aconseguit passar de l'empat (2-2) en la segona jornada del Grup H a l'Ekaterinburg Arena del Mundial de Rússia, deixant-ho tot en l'aire per a l'últim partit i pendents del que facin en la seva trobada Polònia i Colòmbia aquest diumenge, els que poden apuntar-se a una atapeïda lluita per arribar als vuitens de final.

Aquest empat deixa el Grup H per sentenciar a l'última jornada. Cap dels dos equips ha pogut certificar la seva classificació virtual, encara que no hagués estat matemàtica, amb la cruïlla entre polonesos i colombians encara pendent. Els gols de Mané i Wagué han donat esperances al Senegal de seguir mantenint la seva posició de revelació mundialista, però el Japó ha amargat la tarda en remuntar dues vegades el marcador.

Els senegalesos han arrencat el partit amb un constant setge sobre la porteria japonesa. La velocitat i força dels africans complicaven molt la tasca defensiva dels nipons que eren contínuament superats per les bandes, i les seves úniques opcions de fer mal a l'equip senegalès era amb tímids intents de contraatac.

Mbaye Ninag i Sadio Mané han estat els més actius en l'equip de Aliou Cissé, i a través d'ells ha arribat el gol al minut 11. El porter Kawashima ha realitzat un mal rebuig després d'una centrada lateral del davanter del Torino, que ha rebotat en Mané i ha acabat introduint-se en la porteria del Japó.

Els d'Akira Nishino han hagut d'esperar fins al minut 30 per poder crear una mica de perill sobre l'àrea dels 'lleons'. Amb més d'un 55 per cent de possessió, els japonesos han arraconat a una Senegal que ha vist com els empataven el partit després d'un gran xut de Takashi Inui.

Ja en la segona meitat, la superioritat nipona s'ha fet encara més evident. Les ràpides combinacions entre Inui, Kawaga i Haraguchi eren una constant amenaça. Senegal ha començat a viure de les contres que era capaç d'armar per mitjà de Mané o Niang, aconseguint el gol gràcies al crack del Liverpool, que ha servit una passada en safata des de l'esquerra a Moussa Wagué.

No obstant això, el Japó tornava a respondre només set minuts després, en el 78 ', per posar l'empat de nou al lluminós aprofitant una fallada en el rebuig del porter senegalès N'Diaye. La pilota penjada des de la dreta ha arribat als peus d'Inui, que ha enviat una passada enrere a Honda per posar el definitiu 2-2.

D'aquesta manera, el grup H es decidirà en l'última jornada. Japó és primera amb quatre punts, seguida del Senegal també amb quatre, deixant a Polònia i Colòmbia amb opcions d'entrar en la lluita amb un empat o en perill de dir adéu una d'elles en cas de perdre.