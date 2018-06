Mèxic derrota Corea i confirma el seu bon moment

Després de donar la gran sorpresa del Mundial a la primera jornada, quan van derrotar Alemanya (0-1), la selecció de Mèxic va guanyar sense excessius problemes Corea del Sud (1-2) per aconseguir, a falta d'una jornada, el bitllet per als vuitens de final. L'equip de Juan Carlos Osorio es va avançar al primer temps gràcies a un gol de Carlos Vela de penal, mentre que al segon temps, Chicharito Hernández, en un contraatac, va superar el porter Cho per baix per donar tranquil·litat al conjunt americà. De la seva banda, Corea va generar perill aïllat a la porteria defensada per Guillermo Ochoa, mentre que Mèxic podria haver fet algun altre gol si no fos per dues bones intervencions del porter Cho. Son, jugador del Tottenham, al 92, va fer el gol coreà amb un xut des de la frontal. Amb els punts, els mexicans van certificar l'accés a vuitens de final, on es creuaran amb el grup del Brasil.