Polònia i Colòmbia es juguen la continuïtat al Mundial

Després de tancar Bèlgica l'accés ahir a vuitens al Grup G, Anglaterra la podria acompanyar avui si supera Panamà. Els anglesos, que van patir per superar Tunísia a la primera jornada, podrien segellar l'accés a la fase final i jugar-se la primera plaça del grup davant els belgues a l'última jornada. Tancarà la segona ronda de la fase de grups del Mundial els equips del Grup H, un dels que semblen més igualats quant al nivell de les seleccions. Japó i Senegal, que van guanyar els seus primers partits, es podrien jugar la primera plaça. El combinat que guanyi el duel tindrà un peu i mig a vuitens i sortirà molt reforçat per aconseguir la primera plaça del grup. Polònia i Colòmbia (on el blanc-i-vermell Mojica serà titular), dues seleccions amb potencial per ser a la següent ronda, disputaran una autèntica final. Tots dos van perdre la primera jornada i si ho tornen a fer diran de manera virtual adeu a la Copa del Món.