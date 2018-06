Amarg comiat per Salah i l'home rècord El Hadary

Aràbia Saudita s'ha imposat aquest dilluns a Egipte (2-1) en l'intranscendent partit que posava punt final a la participació de totes dues seleccions al Mundial de Rússia. La major ambició de l'equip entrenat per Juan Antonio Pizzi ha trobat premi davant uns 'Faraons 'que marxen de Rússia amb les mans buides.

El major al·licient de la trobada era saber si Essam El Hadary es convertia en el jugador de més edat en un Mundial i Héctor Cúper li ha obert al seu porter el llibre Guinness. El porter ha sortit com a titular i amb el braçalet de capità a l'edat exacta de 45 anys i 161 dies, superant amb amplitud el rècord de l'exporter colombià Faryd Mondragón (43 anys i 3 dies).

A part de la plusmarca, El Hadary també s'ha guanyat el seu protagonisme en l'aspecte purament futbolístic quan ha aturat un penal a Fahad Al Muwallad en el minut 41. No obstant això, no ha pogut fer poc després, quan l'àrbitre colombià Wilmar Roldán ha tornat a assenyalar una dubtosa pena màxima, després de gairebé cinc minuts de deliberació amb VAR inclòs, i al Faraj ha anotat el gol de l'empat.

En aquells moments ja havia deixat la seva empremta en el part Mohamed Salah, autor en el minut 22 del gol més matiner d'Egipte en la història dels Mundials. El davanter del Liverpool ha recollit una passada llarga a l'esquena de la defensa saudita, ha aprofitat la nefasta sortida d'Al Mosailem i l'ha batut de vaselina anotant el seu segon gol en aquest Mundial.

Les poques ganes de Salah

Salah, que s'acomiada del Mundial amb una mitjana de gol per partit, ja que es va perdre el debut per lesió, ni tan sols ha celebrat el gol, probablement afectat per les tensions que ha viscut amb la federació egípcia després de la polèmica per la utilització de la seva imatge a Txetxènia, on ha estat nomenat ciutadà d'honor.

Els àrabs, bastant més motivats, han anat a pel partit i han disposat d'una parell de bones ocasions avortades per El Hadary, el millor dels seus. No obstant això, l''avi' del Mundial no ha pogut evitar un amarga comiat en l'últim minut del descompte, quan Al Dawsari l'ha superat per baix culminant una bona jugada col·lectiva i fent que el triomf caigués del costat saudita.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: ARÀBIA SAUDITA, 2 - EGIPTE, 1 (1-1 al descans).

ARÀBIA SAUDITA: Al Mosailem; A l'Burayk, Ossama, Motaz, Al Shahrani; Otayf, Al Moqahwi, Al Faraj; A l'Dawsari, Bahbri (Asiri, min.65) i Al Muwallad (Al Shehri, min.79).

EGIPTE: El Hadary; Fathi, Hegazy, Gabr, Abdelshafy; Hamed, Elneny, Said (Warda, min.46); Trezeguet (Kahraba, min.81), Salah i Mohsen (Sobhy, min.64).

--GOLS.

0 - 1, minut 22. Salah.

1 - 1, minut 45. Al Faraj, de penal.

2 - 1, minut 95., Al Dawsari.

--ÁRBITRE: Wilmar Roldán (COL). Va amonestar Gabr (min.45) i Fathi (min.86) per part d'Egipte.

--ESTADI: Volvogrado Arena. 36.823 espectadors.