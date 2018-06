Atractiu partit entre el Senegal, que es va avançar dues vegades al marcador i el Japó, que va igualar amb gols d´Inui i Honda. L´empat deixa les dues seleccions amb quatre punts i van donar per bo no perdre l´enfrontament per dependre d´elles mateixes per accedir a vuitens de final en l´últim partit de la fase de grups. El partit va tenir moltes alternatives. El Senegal es va avançar ben aviat i va marcar quan millor estava un Japó que es va saber refer.