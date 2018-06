Espanya s'enfronta al Marroc en lluita amb Portugal per ser primers

La selecció espanyola busca davant el Marroc la primera plaça del grup B del Mundial. Per aconseguir-ho necessita una victòria, en cas que Portugal guanyi el seu partit davant l'Iran i que ho faci amb una millor diferència de gols que l'equip entrenat per Fernando Santos. El conjunt dirigit per Fernando Hierro es veu les cares en l'última jornada de la fase de grups amb un Marroc ja eliminat de la Copa del Món després de perdre els dos primers partits, davant Iran (1-0) i contra Portugal (0-1). Els marroquins, per tant, juguen sense cap mena de pressió, fet que els pot fer més perillosos per jugar sense res a perdre o més dèbils, davant la necessitat dels espanyols.

De fet, Espanya no es pot permetre, més enllà de poder perdre la primera plaça, una derrota pel que pugui passar a l'altre partit. Podria quedar eliminada del Mundial, per difícil que sembli, si perd per dos o més gols de diferència davant el Marroc i si Portugal i l'Iran empaten el seu partit. Una situació força improbable, no impossible, que no ha de distreure el combinat espanyol si no vol ensurts. Hierro podria tornar a l'onze més clàssic de la selecció, deixant enrere els invents davant l'Iran que per poc no se li giren en contra, sobretot amb l'entrada a l'onze titular de Lucas Vázquez, que va tenir un paper més aviat fosc. Busquets, Iniesta, Koke, Silva i Isco podrien ocupar la línia de mig camp, amb el malagueny i el canari com a principals socis de Diego Costa, màxim golejador d'Espanya fins al moment, que tornarà a ser la referència ofensiva de l'equip.

El Marroc, eliminat, buscarà acomiadar un Mundial molt mediocre, sobretot després de perdre contra l'Iran a la primera jornada, amb el millor regust de boca possible. El porter del Girona, Bono, apunta que tornarà a quedar-se a la banqueta perquè Munir ocupi de nou la porteria marroquina.Espanya es creuarà a vuitens amb Rússia o l'Uruguai, en funció de com quedin les classificacions.



Portugal no pot fer un pas en fals

La selecció de Portugal busca al Mordòvia Arena de Saransk almenys un punt davant l'Iran que li garanteixi el pas als vuitens de final del Mundial de Rússia, en un partit en què el combinat asiàtic ho intentarà tot per donar la sorpresa i superar la fase de grups per primera vegada a la seva història. Sobre el paper, el conjunt lusità, colíder de grup amb quatre punts, té més fàcil l'objectiu, ja que en tindria prou amb un únic punt per segellar el seu bitllet a vuitens, però una victòria li podria garantir fer-ho com a primera, ja que Espanya compta en aquests moments també amb quatre punts i s'enfronta a la mateixa hora al Marroc, cuer sense punts.

De fet, la diferència de gols, ara amb empat a 1 per als dos combinats ibèrics, podria ser el criteri clau per determinar el líder de grup en cas de triomf de tots dos, fet que els facilitaria, a priori, els encreuaments posteriors. Al mateix que espanyols i portuguesos aspira també l'Iran, amb la mirada posada a Kaliningrad. El rocós equip de Queiroz ja va sorprendre el Marroc en la seva estrena i va estar a punt de treure petroli del travat duel davant els de Hierro, on només els va condemnar un gol de Diego Costa.