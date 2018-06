Harry Kane lidera el festival golejador de la nova Anglaterra

La selecció d'Anglaterra, amb un hat-trick de Harry Kane, va certificar el seu pas als vuitens de final del Mundial de Rússia després de vèncer en el seu segon partit del grup G a Panamà (6-1), un resultat que elimina el rival i que els dona la possibilitat de jugar-se el primer lloc davant Bèlgica. Els gols de John Stones i Harry Kane, tots dos per partida doble, i Jesse Lingard a la primera meitat van encarrilar el duel per als britànics, que sumen sis punts per empatar al amb els belgues, que dissabte van atropellar Tunísia ( 5-2). Amb això, els dos combinats europeus es jugaran el lideratge del grup dijous que ve.

Els de Gareth Southgate van deixar el duel vist per a sentència a la primera meitat, on van marxar als vestidors amb un 5 a 0 a favor. El central John Stones en va fer dos, com també Harry Kane, un dels quals de penal i Lingard, amb un fort xut des de la frontal, va anotar-ne un altre per Anglaterra.

A la segona meitat, els favorits van relaxar-se i no van seguir amb la cinquena marxa posada tot i saber que els gols els podrien anar bé en cas d'empatar amb Bèlgica per quedar primers per la diferència de gols amb el conjunt que entrena el català Robert Martínez. Kane, novament de penal, marcava el 6 a 0 i donava aquest goal average favorable als anglesos però Baloy, al minut 78, feia el primer gol de la història de Panamà en un Mundial per marcar el gol de l'honor i tornar a Bèlgica el lideratge només per la diferència de gols.