Les invictes Uruguai i Rússia es disputen la primera posició

Les seleccions de Rússia i Uruguai, equips ja de vuitens de final des de la segona jornada en el Grup A, després de vèncer dues vegades a Egipte i Aràbia Saudita, s'enfronten en el seu últim partit de la primera fase al Cosmos Arena, on es decidirà qui és la líder fet que, a priori, facilitarà el seu pas en les eliminatòries.

L'amfitriona és el combinat del Grup A que més nivell ha demostrat en aquesta primera fase. Els de Stanislav Txertxéssov van golejar en els dos partits saudites (5-0) i egipcis (3-1) gràcies al gran moment de forma de Denis Txérixev, que ja acumula tres gols. D'aquesta manera, els russos s'han convertit en l'equip més golejador del torneig amb vuit gols a favor, empatats amb Bèlgica i Anglaterra.

Per la seva banda, Uruguai era la gran favorita del grup abans de començar el torneig. No obstant això, el seu joc no acaba de convèncer i va guanyar per la mínima els seus duels anteriors. Óscar Tabárez no ha aconseguit que la seva selecció desplegui el potencial que individualment tenen amb jugadors com Luis Suárez, Cavani o Laxalt, i és la línia defensiva, dirigida pels jugadors de l'Atlètic de Madrid Diego Godín i José María Giménez, la que està salvant els sud-americans. En l'altre partit del grup, Aràbia Saudita i Egipte només es juguen marxar a casa amb una victòria.