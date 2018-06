Uruguai supera Rússia amb facilitat i jugarà contra la segona del grup d'Espanya

Uruguai, amb tanta eficàcia com a convenciment, va evidenciar els problemes de la selecció russa i va aconseguir una còmoda victòria (3-0) que l'envia a Sochi, on jugarà els vuitens de final com a líder del grup A.

En el moment de la veritat La Celeste va fer una exhibició de jerarquia, va dominar totes les facetes del joc i va sentenciar la victòria en la primera part, davant un rival que acudeix als vuitens preocupat per la seva escassa solvència.

Tot va començar amb Luis Suárez. El barcelonista, molt criticat en el debut, ha recuperat l'instint assassí. Als 10 minuts, va disposar d'un lliure directe prop de l'àrea. El va aprofitar i, des d'aquest moment, li va venir tot de cara, amb l'amfitriona angoixada. Sense Aleksandr Golovin, Rússia no va controlar el centre, no va trobar Artem Dyzuba i Cheryshev i va firmar la seva pitjor actuació.

El jugador del Vila-real, la sensació local al començament del Mundial, no va poder mai amb Nandez, va tenir la mala fortuna de desviar contra la seva porteria el xut de Laxalt que va suposar el segon gol i va ser substituït per Mario Fernandes quan es va produir l'expulsió per doble groga d'Igor Smolnikov (m.36).

Amb un menys, Rússia ja no va poder seduir a la graderia més que uns segons, amb l'entrada de Fedor Smolov, l'ídol de l'afició fins al començament del Mundial, que no va aportar molt més, i a Uruguai li van quedar només objectius laterals: que s'estrenés Cavani com a golejador o que Fernando Muslera no encaixés cap gol en el partit en el qual batia Ladislao Mazurkievicz en presències mundialistes.

Va aconseguir els dos. Cavani es va sumar en el 90 a la festa i Muslera només va intervenir en una ocasió. Missió complerta abans de vuitens, on espera al segon classificat del grup B.

Uruguai: Muslera; Martín Cáceres, Godín, Coates; Nández (Cristian Rodríguez, m.73), Vecino, Torreira, Betancur (De Arrascaeta, m.62), Laxalt; Luis Suárez i Cavani (Maxi Gómez, m.92).

Rússia: Akinfeev, Smolnikov (Mario Fernandes, m.38), Kutepov, Ignashevich, Kudriaskov; Gazinski (Kuziaev, m.46), Zobnin; Samedov, Alexei Miranchuk (Smolov, m.61), Cheryshev; i Dzyuba.

Gols: 1-0: m.10: Luis Suárez. 2-0: m.23: Cheryshev, en propia meta. 3-0: 90: Cavani.

Àrbitro: Malang Diedhiou (Senegal). Va expulsar per doble groga Smolnikov (ms.27 y 36). Va amonestar el rus Gazinski i a l'urugaià Betancur.

Incidències: Partit de la tercera jornada del Grup A disputat en el Samara Arenadavant 41.970 espectadors.