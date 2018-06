El VAR col·loca Espanya en la primera posició i jugarà contra Rússia

La selecció espanyola ha finalitzat la fase de grups en la primera posició del grup B del Mundial després d'empatar a dos gols contra el Marroc en un partit marcat pel videoarbitratge. La Roja, que ha realitzat un partit molt fluix en defensa, s'enfrontarà a Rússia en els vuitens de final de la competició. Portugal, per la seva banda, ha empatat a un gol contra Iran i jugarà contra Uruguai.

Espanya ha igualat per dues vegades el partit gràcies a dues genialitats d'Isco i Aspas. El gol del jugador del Celta, en el descompte, ha estat anul·lat per l'àrbitre per fora de joc i confirmat després pel VAR.

En els mateixos instants, en l'altre partit, Iran ha marcat de penal i ha empatat el partit, també gràcies al VAR. Aquest gol ha donat el primer lloc del grup a Espanya. Cristiano Ronaldo havia fallat un penal minuts abans. La resolució del grup B ha estat una bogeria. Espanya ho tenia tot perdut i dues accions del VAR han girat la truita.

Espanya s'enfrontarà a Rússia diumenge que ve a l'estadi Luzhniki de Moscou a les 16 hores. Portugal es mesurarà a Uruguai dissabte a Sotxi a les 20 hores.