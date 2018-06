Argentina es juga ser o no ser al Mundial contra Nigèria

L'Argentina de Leo Messi, en entredit després dels dos primers partits, es juga aquest vespre (20.00 hores) la continuïtat al Mundial de Rússia en un duel a l'estadi Krestovski de Sant Petersburg en el qual només li val guanyar Nigèria i esperar que Islàndia no ho faci contra Croàcia. Tot, en una jornada en què la calculadora anirà de bòlit.

Croàcia lidera el grup D amb 6 punts. És l'única selecció que té el bitllet per als vuitens de final garantit. Nigèria és segona amb tres punts; Argentina i Islàndia només n'acumulen un després de debutar amb empat al campionat. La diferència de gols és de -2 per als nòrdics i de -3 per a l' albiceleste. Per tant, l'objectiu de Sampaoli i els seus és clar: toca guanyar sí o sí per passar a vuitens. Ara bé, dependrà del que passi en l'altre partit del grup, a Rostov. Necessitarà Argentina, per tant, que Islàndia no guanyi a Croàcia.

Si es dona el cas que argentins i islandesos tanquen els seus respectius partits amb una victòria, la diferència de gols general decidirà. I si també aquesta està igualada, el següent criteri de desempat serà el de les targetes grogues. De moment, els primers n'acumulen tres mentre que els nòrdics no n'han vist cap. A tot això, Argentina es presenta a la cita enmig d'un clima enrarit; la derrota per 3-0 contra Croàcia va fer mal, alguns jugadors estan assenyalats i avui no jugaran (com el porter Willy Caballero) i el seleccionador, Sampaoli, és al centre de totes les crítiques.

Més senzills són els comptes per a Nigèria. Si guanya, passa, encara que el primer lloc sembla difícil. Hauria de perdre Croàcia i remuntar una diferència de cinc gols. Si empata i Islàndia guanya, també haurà de mirar els gols.



El grup C

Tampoc està del tot decidit el grup C, que avui viurà el seu desenllaç. França, amb 6 punts i un ple de victòries, està classificada. L'emoció està en veure qui l'acompanyarà als vuitens de final. Si Dinamarca, que en suma 4 i avui s'enfronta als de Deschamps, o Austràlia, que en té un. Els oceànics es veuran les cares amb el Perú. Els sud-americans, sense cap punt, ja estan eliminats. A Sotxi, Austràlia necessita guanyar i esperar que Dinamarca perdi contra França. D'aquesta manera, aconseguiria igualar a quatre punts amb els danesos. Llavors entraria en joc la diferència de gols. Ells van empatar (1-1). Ara mateix, els europeus estan amb +1 i els oceànics, amb -1.