Messi i la passió argentina seran als vuitens de final del Mundial

L'Argentina és passió, bogeria, fanatisme. L'Argentina és història i futbol. I un Mundial no seria el mateix sense «l'albiceleste». La selecció de Leo Messi serà finalment als vuitens de final de Rússia 2018 després d'un partit dramàtic davant de Nigèria, on un gol del central Marcos Rojos a les acaballes del xoc ha fet embogir tot un país.

Des de l´inici del partit al Zenit Arena s´ha pogut apreciar que la selecció de Sampaoli tenia una altra cara. El canvi de tàctica i el ritme elevat ha portat els argentins a dominar el partit. Amb l´Argentina ben situada al camp, ha estat qüestió de temps que aparegués el millor de tots. Leo Messi ha rebut un magnífic pase a l´espai d´Ever Banega i la resta ha estat per posar-se el pitet. L´astre argentí ha realitzat un control en carrera amb la cuixa, un segon toc per fer-se espai i amb poc angle ha etzibat un xut creuat amb la cama dolenta, la dreta, que ha acabat al fons de la xarxa.

Era el minut 14 de partit i les grades, a rebentar d´argentins, s'han quedat sense veu. Després del gol, la confiança dels de Sampaoli ha crescut exponencialment. El domini del partit era argentí i Nigèria no aconseguia ni tenir la pilota ni crear perill. Tot i el control, les ocasions han arribat en comptagotes. Higuain ha estat a punt d´anotar el segon després d´una gran passada filtrada de Messi. Però la millor ocasió ha arribat en botes del «10». Messi ha executat una falta a la frontal de l´area que ha acabat impactant a la base del pal. Als últims minuts de la primera meitat Argentina ha fet un pas enrere i Nigèria ha ensenyat les dents per primera vegada.

Només començar la segona meitat, Mascherano ha comès un penal innocent en la sortida d´un córner i el nigerià Moses no ha fallat per empatar el partit. El gol ha fet mal a l´Argentina, que ha baixat el ritme i ha deixat espais a les esquenes on els ràpids davanters africans podien atacar. Amb el pas dels minuts els argentins s´han asserenat i han tornat al guió inicial de connectar Banega amb Messi. Sampaoli ha donat entrada a Pavón per guanyar velocitat i profunditat.

El VAR ha actuat per negar un penal per mans a favor de Nigèria. Higuain, com sempre en les grans cites amb l'Argentina, ha fallat la única ocasió clara de gol a favor de «l'albiceleste». Tot i el domini territorial, Argentina no creava ocasions i el temps s'acabava. Els nervis eren evidents i els errors clamorosos.

Però ha arribat la èpica argentina, la passió i la bogeria futbolística. Argentina no podia marxar a casa. Marcos Rojo ha anotat al minut 86 i ha signat l'accés d'Argentina als vuitens de final del Mundial, on es trobaran amb la selecció francesa.

En l'altre partit del grup, Croàcia ha guanyat per 2-1 a Islàndia i el combinat liderat per Modric i Rakitic passa com a primera i s'enfrontarà a Dinamarca en els vuitens de Rússia 2018.