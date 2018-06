Un penal en el descompte deixa Portugal segona

La selecció portuguesa va empatar (1-1) davant l'Iran en el tercer i últim partit de la fase de grups del Mundial de Rússia 2018 per a tots dos, un partit, que sumat a l'empat in extremis (2-2) d'Espanya davant de Marroc, envia els lusitans a la segona posició després de veure's empatats en els últims instants per un penal assenyalat pel VAR. Fins i tot, Portugal podria haver quedat eliminada perquè l'Iran va tenir una oportunitat molt clara per fer el 2-1 en els darrers instants.

Portugal i l'Iran van signar les taules en un partit que es va decidir en els últims compassos. Els asiàtics no van poder obtenir una victòria que els garantia el pas a la següent ronda. Un gran gol de Quaresma just abans del descans va obrir el marcador i donava la primera plaça momentània als de Fernando Santos. No obstant això, un penal assenyalat pel VAR en el descompte i anotat per Ansarifard, sumat a l'empat d'Espanya en aquest mateix moment i amb el videoarbitraje pel mig, van deixar amb la mel als llavis els asiàtics i els portuguesos, segons de grup i condemnats a creuar-se amb l'Uruguai.

Després d'haver fet dos partits molt dignes, el Portugal de Carlos Queiroz no va canviar els seus plans. Defensa fèrria i contraatac perillós per intentar fer mal a una Portugal que va començar avisant amb un xut de Joao Mario després d'un disbarat en la defensa asiàtica. Els portuguesos van buscar Cristiano Ronaldo, incombustible en els dos primers partits, i van trepitjar àrea davant un rival tancat.

A poc a poc, el combinat iranià va anar avançant la línia de pressió i va gaudir d'alguna ocasió, com un xut de falta de Ramin Rezaeian que va passar molt a prop del marc defensat per Rui Patricio. Just després, Saeid Ezatolahi, de cap, es va quedar a poc d'obrir el marcador amb una rematada atrapada pel porter portuguès.

El combinat de Fernando Santos va patir en zona de tres quarts davant d'un Iran que cada vegada que va trepitjar àrea, ho va fer amb perill. El gol lusità va arribar a la vora del descans. Una gran associació entre Ricardo Quaresma i Adrien Silva va acabar amb el xut del lisboeta amb l'exterior directe a l'escaire de la porteria defensada per Alireza Beiranvand.

La represa va comportar la primera jugada revisada pel VAR en el partit. Una caiguda de Cristiano Ronaldo dins l'àrea va acabar amb el col·legiat paraguaià Enrique Càceres consultant el videoarbitraje i xiulant la pena màxima després. El davanter de Portugal va errar des dels 11 metres ja que Beiranvand va atrapar el tret i aquesta jugada va revolucionar els iranians, amb diversos amonestats, i va suposar un petit gerro d'aigua freda als portuguesos, que encara conservaven el primer lloc de grup per l'empat provisional d'Espanya.

Saman Ghoddos, que acabava d'entrar al camp, va fer tremolar els portuguesos amb un xut que va sortir molt a prop de la meta portuguesa. Amb el partit pràcticament trencat, el xoc va entrar en uns últims minuts bojos que van canviar la destinació dels lusitans. Un penal assenyalat pel VAR per mà de Cédric i transformat per Ansarifard va canviar el destí de Portugal, que fins i tot va poder veure's eliminada de no ser per l'error de Mehdi Taremi: el xut se'n va anar al lateral de la xarxa en una clamorosa oportunitat que hauria pogut donar a l'Iran un bitllet a vuitens de final.