Uruguai supera Rússia i acaba primera de grup

Uruguai va aconseguir ahir avançar a vuitens de final del Mundial de Rússia com a líder del Grup A després de golejar l'amfitriona en el Samara Arena (3-0), un duel que se li va posar de cara amb els gols matiners de Luis Suárez i Txerisev en pròpia porta i l'expulsió d'Smolnikov abans del descans. Uruguai, en què Stuani es va tornar a quedar sense jugar ni un sol minut, passa com a primera de grup i Rússia com a segona classificada amb Aràbia Saudita i Egipte ja eliminades des de la segona jornada.

Amb la meitat dels deures fets, els dos combinats van optar per fer canvis i donar descans a alguns dels seus homes camí de vuitens. Així, Óscar Tabárez va donar entrada a Coates com a company de Godín, en lloc del lesionat Giménez, i a Laxalt i Torreira en els laterals; a més, Nández va tornar després de la seva suplència davant l'Aràbia Saudita. També Stanislav Cherchésov va voler defensar jugadors com Smólov o Golovin, advertits de sanció, o a Zhirkov i Fernandes.

En la calorosa tarda al Samara Arena, va ser el conjunt uruguaià el que va portar la iniciativa durant els primers minuts, i va trobar el premi després d'una falta sobre Bentancur a la frontal al minut 10. Atento, Luis Suárez va executar el lliure directe amb un xut ras, creuat i al pal del porter.

Rússia va reaccionar ràpid en una contra en què Denis Txerishev va rematar directe a Muslera, que complia 100 partits amb la celeste. El migcampista del Vila-real també va ser desgraciat protagonista del segon gol de l'Uruguai, quan el xut de Diego Laxalt es va estavellar a la cama i va desviar prou la pilota per despistar Akinfeiev i colar-se al fons de la meta russa.

Els problemes es van multiplicar per l'amfitriona amb l'expulsió, per doble groga, de Smolnikov en el minut 36, cosa que va obligar a canviar el dibuix a un 4-2-2-1 afermat amb la substitució de Txerishev per Mario Fernandes.

Amb el duel desequilibrat, el ritme va baixar després del pas per vestidors, amb els sud-americans controlant sense imprimir excessiva velocitat. Només Dzyuba va provar sort en un xut desviat per part del combinat rus, mentre que els de Tabárez van estar a punt d'incrementar la renda en una contra que Cavani no va poder culminar a passada de Suárez i un intent de gol olímpic de De Arrascaeta.

No va fallar, però, Edinson Cavani ja al 90, que va aprofitar un rebuig de Akinfeiev a tir de Godín per pujar el tercer al marcador. Així, Uruguai va lligar la primera plaça del grup.