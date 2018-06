El VAR dona a Espanya el primer lloc del grup

Espanya s'enfrontarà a Rússia als vuitens de final del Mundial de Rússia després de signar un gris empat (2-2) davant d'un Marroc ja eliminat, però que no va perdonar les distraccions dels de Fernando Hierro, agraciats pel VAR tant a l'Arena Baltika de Kaliningrad com també al Mordòvia Arena per quedar-se amb un primer lloc de grup que va arribar a semblar sempre lluny.

S'havien complicat les coses per a la campiona del món del 2010, que va acusar uns nervis que no necessitava perquè ho tenia tot a la mà i que va mostrar una mala cara davant un rival que va tirar d'ímpetu, (de vegades excessiu), ordre defensiu i bon aprofitament de les seves ocasions per crear una inquietud inesperada que no es va tancar fins al temps de descompte.

Passat el minut 90, Espanya queia 1-2 i va trobar un taló salvador de Iago Aspas, anul·lat inicialment i posteriorment concedit pel VAR. Minuts després, a l'Iran-Portugal, el videoarbitratge donava també un penal als de Carlos Queiroz, que anotaven l'empat i donaven el primer lloc i l'encreuament amb l'amfitriona als espanyols, que hauran ara de centrar-se a recuperar una millor versió futbolística.

La Roja va tenir un partit ple d'alts i baixos. Mai va trobar el seu millor futbol, absent de velocitat en gairebé tot moment, i Munir no va haver de treballar en excés davant la falta de nou d'un atac solvent perquè la línia de mitjos no acaba de rendir al nivell de la fase de classificació. I el mateix es pot dir d'una defensa i una porteria que sembla de vegades massa nerviosa tot i no tenir davant atacs poderosos.

Tot va començar a trontollar ja abans del primer quart d'hora quan precisament un malentès entre Iniesta i Sergio Ramos no el va desaprofitar Boutaib per córrer en solitari cap a la porteria de David de Gea i batre el madrileny. Deu minuts després del 0-1, el davanter marroquí va tornar a quedar-se sol en un mà a mà, però el porter del United va poder per fi assaborir la seva primera aturada al Mundial.

En aquell moment, de totes maneres, Espanya ja havia estat capaç d'empatar, gràcies a un Isco de nou a un gran nivell d'inici i que no va perdonar una bona incursió per la banda esquerra d'Iniesta per temperar els nervis. Per aquest costat va ser per on va atacar millor la triple campiona d'Europa, que no va gaudir d'excessives grans ocasions, però sí d'alguna per marxar al descans per davant.

Així, Diego Costa es va trobar amb dues bones pilotes dins l'àrea, però en la primera no va encertar a connectar bé el remat i en la segona li van faltar centímetres per arribar a una altra passada de la mort des del costat esquerre. Marroc plantejava un partit dur i sense concessions malgrat no jugar-s'hi res i el gol de Ricardo Quaresma a Saransk complicava també les coses.



En-Nesyri furga en la ferida

La segona part no va portar excessives bones notícies. Espanya va mantenir el control, però, més lenta en el seu joc i amb pèrdua de l'efervescència d'Isco, li va costar trobar el camí cap a la porteria de Munir. A més, la millor opció va ser per a l'equip d'Hervé Renard. Amrabat, protagonista fins llavors més pels seus frecs amb els rivals que no pas per altra cosa, va enviar un xut a l'escaire. Aquest avís va semblar esperonar els marroquins, amb ganes d'anar-se'n del Mundial amb el premi d'un triomf.

Els de Fernando Hierro no van trigar a replicar per calmar aquest ímpetu. Saiss va treure sota pals un cop de cap d'un omnipresent Isco i en el servei de córner posterior va ser Piqué el que va rematar a prop del pal. Marroc va decidir llavors tornar a fer un pas enrere, però sense perdre gens de la seva intensitat en el seu propi camp per incomodar els espanyols. Van entrar Aspas i Asensio, poc abans que En-Nesyri s'elevés més que Ramos per fer l'1-2.

Hierro va tirar de Rodrigo Moreno, però el temps era una altra llosa i Munir ni tan sols va haver d'intervenir en un setge que no es va produir. En una jugada aïllada, Espanya va treure un córner i Aspas va estar llest per a, amb el suspens del VAR, esgarrapar un empat amb gust d'or després del gol de l'iraní Ansarifard. Però que no amaga la necessària millora per seguir vius a Rússia.