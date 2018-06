Alemanya, guanyar i esperar per no quedar fora massa aviat

Jornada de desenllaç per al grup F i partit de vida o mort per a Alemanya, que després de salvar el cap amb un gol agònic de Kroos el dissabte contra Suècia, avui necessita fer els deures amb solvència per no quedar fora del Mundial just quatre anys després d'apuntar-se el títol. Els de Joachim Low, segons de grup amb 3 punts, han de guanyar a Corea del Sud i, si pot ser, anotant diversos gols per si les mosques. Per avançar a vuitens, a més, necessiten que Suècia no guanyi Mèxic; o que si ho fa, sigui amb una diferència de gols menor. Ara mateix, totes dues seleccions estan empatades a punts (3) i en l' average general (0). També avançaria Alemanya si empata i els escandinaus perden. El seu rival, Corea, necessita un miracle. A més de no tenir cap punt, hauria de guanyar els germànics, que Suècia perdi i capgirar el -2 que té en el seu caseller de gols. Mats Hümmels torna i Sebastian Rudy és dubte. Mèxic, de la seva banda, amb un punt en farà prou per ser primera de grup. Ara bé, tot i que sembla impossible, també podria quedar fora. Una opció, però, ben difícil.