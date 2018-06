Brasil no es pot permetre perdre davant Sèrbia

La selecció del Brasil intentarà trobar la seva millor versió per evitar una eliminació sorprenent del Mundial de Rússia sumant almenys aquest dimecres un empat al Spartak Stadium (20.00 / Telecinco) davant una Sèrbia a la qual només li val guanyar.El còctel al Grup E és d'alt voltatge. El gol en el descompte de Philippe Coutinho davant Costa Rica va donar tres punts vitals als brasilers, que ara depenen d'ells mateixos per ser als vuitens de final, mentre que la mateixa situació provocada per Xerdan Shaqiri davant els serbis va deixar als suïssos al capdavant amb els mateix punts que la «canarinha» abans de mesurar-se a la ja eliminada Costa Rica.

I tot es desvetllarà aquest vespre, després que, unes hores abans, se solucioni el futur en el Grup F, el d'una Alemanya que pot quedar des eliminada fins a segona, cosa que pot impactar en l'esdevenir de l'E, on altres interessos com els d'evitar els alemanys podrien entrar en joc segons es vagin donant resultats.

En aquest sentit, a Suïssa i Brasil tenen prou l'empat per estar a vuitens de final i tindran menys exigència, tot el contrari que una Sèrbia, que és l'única que no pot especular amb cap situació per aconseguir el seu primer bitllet als vuitens d'un Mundial sota aquesta denominació.

El futbol brasiler no es queda en la primera fase d'una Copa del Món des d'Anglaterra 1966. De moment, el joc desplegat per la pentacampiona del món no descarta aquesta sorpresa en un duel on els serbis, entrenats per, Mladen Krstajic intentarà competir amb el seu caràcter competitiu i bon físic.