La connexió blaugrana Coutinho-Paulinho guia el Brasil als vuitens de final

El Brasil no ha fallat i amb una victòria contra Sèrbia ha confirmat la seva presència als vuitens de final del Mundial de Rússia com a primer classificat del grup E. En la segona posició hi accedirà Suïssa, que n´ha tingut prou amb un empat davant Costa Rica per certificar la seva presència a la fase d´eliminació.

En un partit molt a l´estil del Brasil del seu seleccionador, Tite, sense massa control de pilota però amb ràfegues ofensives dels seus cracs, la connexió blaugrana Coutinho-Paulinho ha marcat el camí.

Al minut 36 Coutinho ha enviat una passada teledirigida a l´espai, on des de segona línia ha penetrat Paulinho, que ha picat subtilment la pilota per sobre el porter serbi. La única mala notícia de la primera meitat per la «canarinha» ha estat la lesió del lateral Marcelo.

A l´inici de la segona meitat Sèrbia ha millorat. Els europeus han augmentat al ritme i s´han presentat a la porteria d´Alisson amb assiduïtat. El Brasil, ben ordenat, esperava el seu moment. Els serbis no han aprofitat les ocasions i al minut 68 el central Thiago Silva ha sentenciat el partit amb un remat de cap a la sortida d´un córner.

A l´altre partit del grup E, Suïssa ha derrotat Costa Rica. Dzemaili ha avançat als europeus al minut 31 i Waston ha emptat pels sud-americans. En els últims minuts de partit, Drmic ha marcat el gol de la victòria i posteriorment, de penal, Bryan Ruiz ha signat l'igualada.

Amb aquests dos resultats de la nit, el Brasil queda primer amb 7 punts i s´enfrontarà en els vuitens de final del Mundial de Rússia 2018 a la selecció de Mèxic. Suïssa acaba segona amb 5 punts i es trobarà en la propera ronda amb Suècia.