Suïssa es veu amb un peu i mig a vuitens

a selecció suïssa espera complir els pronòstics avui (20.00/Be Mad) i segellar el pas a vuitens de final davant l'eliminada Costa Rica, un bitllet que tindrà assegurat en cas d'empat o victòria, situació molt favorable que fins i tot li permet somiar amb prendre-li el «perillós» primer lloc al Brasil que podria comportar un encreuament amb Alemanya en funció dels resultats que es donin en el Grup F per la tarda. Després de l'altíssim voltatge del partit davant Sèrbia, amb reivindicacions polítiques incloses que finalment no li han costat cap sanció ni a Xhaka ni a Shaqiri, l'equip dirigit per Vladimir Petkovic espera menys tensió davant Costa Rica, un país conegut com la «Suïssa centreamericana» en compartir diverses característiques amb el país europeu com la neutralitat política i la vida tranquil·la de la seva gent.