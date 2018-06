Anglaterra i Bèlgica es juguen passar com a primers del seu grup

Anglaterra i Bèlgica seran els últims a tancar la fase de grups avui (20.00/Telecinco) en una última jornada on tindran l'avantatge de saber la configuració del quadre final, i la capacitat de «decidir» si els convé més anar pel costat dret de la quadrícula, amb uns aparellaments a priori més assequibles o en l'esquerre on ja estan situades nombroses aspirants al títol. Tant anglesos com belgues concentraran gran part de poder de decisió en el seu partit corresponent a l'última jornada del grup G al Mundial de Rússia, on una derrota podria no ser mal major per començar la fase del «KO» a la part més feble del quadre, això sí, on esperaria una hipotètica Espanya a la semifinal. En l'altre partit, dues seleccions eliminades, Panamà i Tunísia, s'acomiaden del Mundial.