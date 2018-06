Brasil no perdona i jugarà contra Mèxic

La selecció brasilera va certificar ahir la seva presència en els vuitens de final del Mundial després de derrotar Sèrbia (0-2) gràcies als gols del barcelonista Paulinho, un dels més destacats, i a un cop de cap de Thiago Silva, que confirmen la pentacampiona del món com a primera del grup i com a rival de Mèxic en el primer xoc a vida o mort.

L'equip dirigit per Tite no va necessitar escarafalls per imposar-se a Sèrbia i va anar guanyant ritme amb el pas dels minuts. Sense brillantor, ni la samba que es pressuposa a la «canarinha», el combinat sud-americà va acabar aviat amb la incertesa. Tot just va necessitar mitja hora per batre el seu rival i rebutjar tot tipus d'especulacions.

L'encarregat de fer-ho va ser Paulinho després d'associar-se amb Coutinho, el millor brasiler al Mundial. La connexió «culer» va ser totalment efectiva gràcies al regal que va habilitar el de Sao Paulo per superar Stojkovic amb un lleu toc de puntera. El porter serbi també va ajudar amb una errònia sortida que va obrir espais per a la rematada. Abans del gol va arribar la lesió de Marcelo, que tot just va poder jugar deu minuts per una malaltia a la columna vertebral. Filipe va ocupar el seu lloc i va complir buscant el gol amb un xut des de la frontal de l'àrea. Brasil va seguir nedant abans de guardar la roba i va aconseguir el que es va proposar. Tot es va acabar amb el 2-0 del Brasil. Thiago Silva es va elevar al primer pal i va marcar amb feresa per constatar la primera plaça de la pentacampiona del món. El cop de cap va tancar un partit sense gaire història i cita els brasilers amb Mèxic després que Neymar intentés acabar amb un bon gust de boca amb un gol que no va marcar.