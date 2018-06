Inesperada eliminació d'Alemanya en perdre amb Corea

Alemanya va protagonitzar ahir la gran sorpresa del Mundial de Rússia després de perdre amb Corea del Sud (2-0) i quedar eliminada en la fase de grups, cosa que no li passava des de feia 80 anys, el que provocarà que el torneig tingui un nou guanyador el proper 15 de juliol.

La vigent campiona va quedar fora a les primeres de canvi als vuitens de final del Mundial de França 1938, quan ni tan sols existia la fase de grups, i mai havia tornat a encaixar un cop tan dur. Ni tan sols el Brasil podia presumir d'una cosa així, ja que la pentacampiona va caure en la fase de grups d'Anglaterra 1966. Ningú s'imaginava una situació així, ja que Alemanya portava quatre Mundials seguits aconseguint arribar almenys a les semifinals, amb títol inclòs fa quatre anys.

El torneig on pateixen les favorites, aquest al qual ni tan sols hi va arribar Itàlia, en què el Brasil, Espanya o Argentina estan suant sang per puntuar contra seleccions que tradicionalment amb prou feines els hauria costat superar, es va cobrar la seva víctima més il·lustre. Ni més ni menys que la Mannschaft.

Després de la derrota inicial davant Mèxic (1-0) i sobreviure contra Suècia gràcies a una genialitat in extremis de Toni Kroos (2-1), el castell alemany es va ensorrar definitivament davant el rival teòricament més inferior del grup, una Corea que va arrodonir la humiliació condemnant al seu adversari a l'últim lloc d'aquest Grup F.

Les notícies que arribaven des del Iekaterinburg Arena, on Suècia golejava Mèxic, obligaven els homes de Joachim Löw a marcar un gol. Només un, davant un rival que estava ja eliminat perquè la seva única opció de seguir aspirant als vuitens passava per un triomf asteca. Però el gol no va arribar. Del minut 80 al 90 la van tenir Reus, amb un xut llunyà; després Hummels, que va fallar la més clara de cap a boca de gol; i tot seguit Kroos, el xut del qual va ser aturada per un imperial Jo. El porter coreà, nomenat millor jugador del partit, ja havia deixat una parada espectacular davant Goretzka només iniciar-se la segona part, després d'una primera meitat en què Alemanya va mostrar el mateix nervi que en un partit amistós.



Un final d'infart

Corea, que no es va descomposar en cap moment i també va tenir les seves pròpies ocasions per mitjà de Son, un turment només alleujat per la intel·ligència de Hummels. El conjunt asiàtic va aprofitar que el seu adversari estava completament llançat per donar el cop de gràcia amb dos gols en el descompte. El primer el va haver de confirmar el VAR, afirmant que Kim no estava en fora de joc abans d'afusellar Neuer. El porter, justament, va perdre una pilota poc després al mig del camp perquè Son marqués a porta buida i confirmés la sorpresa.