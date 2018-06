Suècia goleja Mèxic i passa de sorprenent primera de grup

Suècia es va classificar sorprenentment com la primera del Grup F després d'aniquilar per 0-3 a un Mèxic que havia aixecat moltes il·lusions amb la seva victòria inicial, però que va estar a punt de viure un malson, del que acabaria despertant alleujada per la desfeta d'Alemanya.

L'equip escandinau va acabar per traslladar a territori rus les bones sensacions ofertes al seu camí cap a la classificació. Després d'acabar amb les possibilitats d'Holanda, va dilapidar el somni de la tetracampeona del món Itàlia a la repesca i ara ha passat com a primera per davant de Mèxic, estomacada pels suecs a Iekaterimburg, i d'una campiona del món que ho va deixar de ser quan ho tenia tot a favor.

Vuit estrelles i dos subcampionats mundials han estat les víctimes dels de Janne Anderson, els únics que van complir a la jornada decisiva perquè els que millor ho tenien, els mexicans, van haver d'esperar al terreny de joc que es complís el revés dels de Joachim Löw per quedar-se l'altre bitllet pel qual semblaven destinats després dels seus dos primers partits i que va recalcar la tremenda igualtat d'aquesta Copa del Món.

Va ser un partit trepidant, sobretot en els primers 45 minuts. Els suecs van sortir amb les coses clares i disposats a jugar sense cap tipus d'especulació ni mirant el que pasava a Kazan amb l'actual campiona del món. Els de Juan Carlos Osorio van intentar no perdre-li la cara, però no van trobar el joc amb què havien curtcircuitat Alemanya i derrotat Corea. Forsberg, en dues ocasions, i Berg ja havien avisat seriosament la porteria d'Ochoa, encara que més clara va ser la del Tri, amb una rosca de Carlos Vela que se'n va anar per molt poc.

El combinat centreamericà no va aconseguir espolsar-se la intensitat que li posaven els d'Anderson, enfadadíssim a la seva zona tècnica després que el col·legiat Néstor Pitana, després de consultar amb el VAR, no dictaminés penal una possible mà de Chicharito Hernández. Poc després, el central Granqvist va tenir una altra bona ocasió. Sense fortuna.

Tot va canviar després del descans. Mèxic, sense poder tenir la pilota, no va poder connectar amb els seus davanters i Suècia va imposar la seva superioritat. Una distracció defensiva va suposar el 0-1 quan Agutinsson va rematar sense oposició. El gol va fer mal als d'Osorio, que no van poder reaccionar. Poc després, penal d'Héctor Moreno a Berg que el capità Granqvist va transformar. A Mèxic no li quedava cap altre remei que mirar què feia Alemanya; un gol dels germànics els deixaria fora.

El 0-3 era una clara demostració que al combinat asteca tot li estava sortint malament. Edson Álvarez es marcava en pròpia, acabant amb qualsevol esperança de remuntada. Ja no se'n va sortir Mèxic, que tot i la desfeta, accedeix a vuitens. També ho fa Suècia, que s'enfila fins a la primera plaça del grup. Sorprenentment.