A Suïssa li va mancar el punt d'ambició necessària per lluitar pel primer lloc del grup i es va conformar passant a vuitens de final com a segona després d'empatar amb la ja eliminada Costa Rica. En el Mundial de les sorpreses, però, ser segon pot acabar sent molt bo i ara, enquadrats els helvètics a la part dreta del quadre, sobre el paper més assequible, buscaran arribanr els quarts de final jugant contra Suècia. Costa Rica va marcar i va sumar el seu primer punt.