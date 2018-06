VÍDEO | «Manolo el del Bombo» demana ajuda a Pedro Sánchez entre llàgrimes

Manolo el del Bombo no passa pel seu millor moment. L'aficionat valencià que tants anys ha acompanyat la selecció espanyola ha demanat l'ajuda del president del Govern i del mateix Felipe VI. La raó? La FIFA no deixa entrar el seu bombo als partits d'Espanya.



"Em diuen que són les normes, no em donen més explicacions", ha explicat al diari Marca Manolo, qui no entén la mesura perquè assegura que en els partits s'escolten alguns bombos al camp. Manolo el del Bombo també explica que abans de viatjar al Mundial de Rússia ja havia avisat que necessitaria entrar al camp amb el seu instrument. Per aquesta raó ha demanat entre llàgrimes a Pedro Sánchez que parli amb la FIFA i intenti solucionar el problema. "Algú ha de fer alguna cosa".



En una entrevista a Cuatro ha anat un pas més enllà demanant també ajuda al Rei i a Putin perquè el deixin entrar amb el seu bombo al camp.





Manolo el del bombo pidiendo entre lágrimas que le dejen meter el bombo en los estadios rusos es lo mejor que vas a ver hoy. Pide la intermediación de Pedro Sánchez.

pic.twitter.com/Mtu2jDX4Fn — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 27 de juny de 2018