Yerry Mina classifica Colòmbia com a primera i fulmina el Senegal

Un gol de cap del central del FC Barcelona Yerry Mina, el segon que marca aquest Mundial, ha concedit una important victòria a Colòmbia davant Senegal (0-1) que classifica els sud-americans per als vuitens de final com a primers de grup i que condemna a l'eliminació els africans.

Necessitava la Colòmbia del jugador del Girona Johan Mojica una victòria per ficar-se en les eliminatòries d'un Mundial per tercera vegada en la seva història i ho ha aconseguit tot i completar, probablement, la seva pitjor actuació del torneig. Un poderós cop de cap de Mina a la sortida d'un córner ha portat a l'eufòria a la nombrosa afició 'cafetera' congregada al Samara Arena i va provocar la decepció de la senegalesa.

I és que l'última selecció africana que quedava visqui en aquest Mundial marxa de Rússia per l'últim dels possibles criteris de desempat. Igualada amb el Japó a punts (4), gols a favor (4), gols en contra (4) i també en el duel particular entre les dues (2-2), queda eliminada pel major nombre de targetes grogues (6 per 4 de els nipons).

Cruel final per a un equip que mereixia més davant Colòmbia, rival al qual ha controlat a la perfecció durant els 90 minuts i que només ha pogut portar perill en una acció a pilota aturada, fet i fet la definitiva per definir aquest igualadíssim Grup H on les quatre seleccions han acabat en un marge de tres punts.