Bèlgica es desfà d'Anglaterra i passa ronda immaculada

Bèlgica es va imposar per la mínima, amb un solitari gol d'Adnan Januzaj, a Anglaterra i tanca la primera fase com a primera del seu grup, cosa que envia els britànics al costat teòricament més benèvol del quadre i es queda amb la part més difícil, on es trobarà amb el Japó a vuitens. Ni la diferència de gols, ni les targetes grogues i ni tan sols un sorteig com a última instància va ser necessari per decidir l'ordre de les dues primeres places. Va ser el migcamista, amb un extraordinari gol, l'encarregat de donar el primer lloc a la seva selecció.

Anglaterra, tot i que sense el pitxitxi Harry Kane a l'equip titular, va sortir més endollada, gaudint d'una major possessió de pilota. No obstant això, Bèlgica no va trigar a avisar Jordan Pickford, dels pocs que no van descansar en el combinat anglès. El porter de l'Everton va realitzar l'aturada del partit a un gran xut des de lluny de Youri Tielemans. Instants després, els diables vermells van tornar a aproximar-se mitjançant Batshuayi, l'encarregat de suplir el golejador Lukaku, un dels màxims artillers del Mundial i anit a la banqueta. El davanter del Borussia Dortmund va apoderar-se d'una pilota en un embolic a l'àrea que acabaria salvant finalment sota pals la defensa rival. Tot i les escomeses d'Adnan Januzaj, Thorgan Hazard i Marouane Fellaini, el xut final va ser salvat per Alexander-Arnold. El públic present a Kaliningrad demanava més davant un possible biscotto (un pacte de no agressió entre tots dos equips) que afavoria, de moment, a Bèlgica. Els anglesos no es van acovardir i Loftus-Cheek, l'únic futbolista que estava apercebut de sanció sobre el verd, va rematar de cap fora en l'única ocasió mitjanament clara per als pupils de Southgate.

A la represa, les oportunitats perilloses van seguir brillant per la seva absència. Marcus Rashford va ser el protagonista de la primera arribada britànica amb un xut des del pic de l'àrea amb bones intencions però mala col·locació. No obstant això, una espurna de qualitat de Januzaj va obrir el marcador. L'atacant de la Reial Societat va rebre una passada de Tielemans i va posar l'esfèrica amb l'esquerra al mateix escaire, lluny de l'abast del porter Pickford. Aquest gol situava directament Bèlgica al capdavant del seu grup i, per tant, l'enviava al costat del quadre on, a priori, hi ha més seleccions favorites a la victòria final.

Anglaterra va intentar reaccionar bolcant-se en atac. Rashford va tenir la millor oportunitat per als pross en un mà a mà amb Thibaut Courtois. El xut va sortir fora encara que el porter del Chelsea va arribar a fregar el cuir amb la punta dels seus dits. El futbolista del Manchester United va ser el màxim puntal britànic a la zona ofensiva. Danny Wellbeck, acabat d'entrar al camp, va fregar l'empat amb un xut sec salvat per Fellaini quan la pilota es colava a la porteria. Bèlgica va poder sentenciar en els últims compassos amb una rematada de Dries Mertens repel·lit per Pickford però el marcador ja no es va moure. Japó espera els belgues. I Anglaterra se les veurà amb Colòmbia.