La Colòmbia de Mojica es planta a vuitens per la porta gran

Un solitari gol del blaugrana Yerry Mina, el segon que marca en aquest Mundial, va donar una importantíssima victòria a Colòmbia davant Senegal que serveix al conjunt sud-americà per avançar als vuitens de final com a primera de grup, condemnant els africans a l'eliminació. I tot, amb el jugador del Girona Johan Mojica disputant els 90 minuts en la seva tercer aparició en el torneig que s'està disputant a Rússia.

Necessitava Colòmbia una victòria per aconseguir el bitllet per a les eliminatòries per tercer vegada en la seva història, i ho va fer tot i signar, probablement, la seva pitjor actuació des de principis de Mundial. Un poderós cop de cap de Mina a la sortida d'un córner va ser suficient, desfermant l'eufòria entre la seva afició i provocant la decepció senegalesa. Era l'última selecció africana que quedava viva al torneig; i també va agafar la porta de sortida. En el seu cas, de manera cruel. Va empatar a tot amb el Japó: punts, gols a favor, en contra i en el duel particular. Però va quedar fora per haver vist més targetes grogues. Trist desenllaç per a un equip que va merèixer més davant Colòmbia, a la qual va controlar a la perfecció durant els 90 minuts només cedint en una acció a pilota aturada.

A la primera part, un llançament de Quintero ben refusat per N'Diaye va ser l'única oportunitat de Colòmbia, que va respirar quan el VAR va anul·lar un penal inicialment assenyalat sobre Sadio Mané. No obstant això, a la mitja hora va arribar la pitjor notícia possible, la lesió de James Rodríguez, que es va ressentir dels seus problemes musculars i va haver de marxar al vestidor. Per tercer partit seguit, José Pekerman es veia obligat a fer un canvi abans del descans, una altra de les rareses d'aquest Mundial plagat de coses sorprenents. Senegal, a la que li valia l'empat per treure bitllet a vuitens, es limitava a controlar el joc sense ensenyar les dents en atac.

Al segon temps, arribaven notícies des de Volgograd. El gol de Polònia classificava momentàniament sud-americans i africans. Tots dos van optar a no buscar-se gaire les pessigolles. Però les coses li van torçar al Senegal, quan a falta d'un quart d'hora Yerry Mina va saltar més que ningú i va fer el 0-1 de cap. La reacció va ser fulgurant, amb tres ocasions gairebé consecutives, però sense fortuna ni punteria. El marcador ja no es va moure. Colòmbia i Mojica estan de celebració.