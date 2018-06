Hierro confirma que De Gea seguirà sent titular

Fernando Hierro, seleccionador espanyol, va confirmar en la seva ronda amb les ràdios espanyoles que cobreixen a Espanya en el Mundial que David de Gea seguirà defensant la porteria com a titular davant Rússia a vuitens de final i no va respondre a la crítica sobre la seva figura de Bernd Schuster.

"El primer problema d'Espanya és que Hierro no és entrenador. No té experiència per hores d'ara", va dir Schuster a Onda Cero. El seleccionador espanyol no ha volgut augmentar el soroll amb la seva resposta: "No ho vaig a entrar a valorar, respecte l'opinió de tot el món, cada un és conseqüent amb ella. Sóc el seleccionador i em toca prendre decisions, si Bernardo entén això , és el seu problema i no el meu. Allà cadascun amb la seva mentalitat ", va respondre.

Hierro no veu raons per les quals tocar la porteria d'Espanya i mantindrà a De Gea com a titular. No va voler confirmar cap canvi més dels que té en ment per a vuitens. "L'equip ho tenim tot clar. Se sabrà diumenge. Entenem els debats i els respectem. Nosaltres tenim la nostra idea i ens toca prendre decisions. Sortiran onze que intentaran fer-ho el millor possible", va afirmar a Ràdio Marca.

Entén l'actual seleccionador que durant una gran cita com és un Mundial o una Eurocopa, el focus es trasllada dels clubs a la selecció i amb ells tots els debats de la societat.

"No estic patint res que els seleccionadors anteriors no hagin tingut. Mai entendrem la realitat de la situació, que els mitjans de comunicació se centren en nosaltres perquè es paralitza el futbol de clubs. La resta de l'any no hi ha tant debat. La selecció agrada molt en una fase final cada dos anys ", ha opinat.

Va respondre a la crítica Hierro analitzant cada partit disputat al Mundial 2018. "Vam acabar 3-3 davant Portugal i tots diuen que és el millor partit de la primera fase del Mundial. A l'Iran la vam guanyar 1-0 i diuen que el seleccionador no té capacitat d'autocrítica amb un rival que va demostrar el seu nivell davant Portugal i s'ha quedat a un gol de classificar-se. davant Marroc vam dir que estem contents per acabar primers de grup i que hem de millorar, que no és el camí. Si opinen que això no és autocrítica ".

Va destacar per sobre de tot la igualtat que s'està vivint a la cita mundialista, "tan igualat que el Japó s'ha classificat per targetes" i l'èxit del "joc directe, la segona jugada, les transicions i finalitzacions ràpides".

Finalment, va valorar el nivell de Rússia, rival de vuitens, convençut que els seus jugadors tenen prou experiència com per derrotar davant l'amfitriona amb un estadi ple en contra.

"Sabem el bo de Rússia, que ataca ràpid i la seva pilota aèria amb cinc jugadors. Juguen al seu estadi davant la seva gent però entenem que els nostres nois entrenen fantàstic i estan amb ganes. Ha acabat el grup ara comencem duels directes", ha sentenciat.