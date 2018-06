Keita Baldé és el tercer gironí amb minuts en un Mundial

80 minuts, fins que el va rellevar Konate, que mai oblidarà. Keita Baldé, nascut a Arbúcies, va participar ahir per primera vegada en un Mundial de futbol. Ho va fer vestint la samarreta del Senegal, la seva selecció, en el duel contra Colòmbia. Va ser titular, convertint-se així en el tercer gironí que participa en una fase final d'aquest torneig, després de José Parra (Brasil, 1950) i Martí Vergés (Xile, 1962). Un «privilegi» que no han pogut repetir homes com Miquel Soler, Delfí Geli o Gerard Deulofeu; tots ells internacionals amb la selecció espanyola, però sense jugar un Mundial. Baldé, després d'uns grans anys al Lazio italià, és ara futbolista del Mònaco, on va arribar l'estiu passat a canvi de 30 milions d'euros.