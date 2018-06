L'Uruguai d'Stuani se la juga contra la campiona d'Europa

Uruguai i Portugal es veuen les cares aquest vespre a Sotxi amb sensacions oposades per finiquitar la fase de grups, sense un futbol enlluernador, però amb un poder ofensiu innegable que deixa l'enfrontament de vuitens totalment obert i sense cap favorit clar.

Invictes tots dos equips, el xoc preveu duels apassionants com el que protagonitzaran el central Diego Godín i el golejador Cristiano Ronaldo, un enfrontament amb 28 capítols a la lliga espanyola que continua generant certa revolada. I per si això fos poc, el portuguès tindrà al davant un altre candidat per fer-li hombra; l'atacant del Barça Luis Suárez, que ja acumula dos gols en aquest Mundial.

Tot i no perdre ni un sol matx fins ara, les sensacions no són les mateixes a un i altre equip. Portugal es va classificar patint contra la dèbil Iran, passant com a segona de grup i salvant-se al darrer sospir en una ocasió que, d'acabar en gol, hauria enviat el combinat lusità cap a casa amb un pam de nas. En canvi, la celeste està en plena forma. Ha anat de menys a més, amb un ple de victòries i sense encaixar. Allà esperarà la seva oportunitat el davanter del Girona, Cristhian Stuani, que fins ara no ha jugat cap minut.