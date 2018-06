Thiago: «No es valoren les coses que hem fet bé»

El migcampista de la selecció espanyola, Thiago Alcántara, va defensar ahir el treball que han fett fins ara al Mundial de Rússia, considerant que, «per criticar, cal veure-ho tot i no només els partits» encara que no va amagar que «hem de millorar» per acabar mostrant el seu suport a un David De Gea a qui veu «treballar com un puto animal».

«No hem fet nostre millor joc, però som Espanya, estem tots junts per guanyar. L'opinió pública no valora les coses bones que s'han fet», va assenyar Thiago en una roda de premsa on va demanar també « autocrítica» als periodistes. El jugador del Bayern va aprofitar per defensar el seu company David de Gea, criticat després de les seves recents actuacions. «Està en la posició més desafortunada del camp, però compareu quantes vegades ha salvat un partit i quantes vegades s'ha perdut per ell. Per criticar, heu d'estar en tot, no només en els partits. Si veiéssiu els entrenaments sencers, veureu que treballa com un puto animal. La nostra confiança cap a David és gegant», va confessar Thiago que no va voler de més enllà del partit de vuitens; «Nosaltres no estudiem quadres ni diem si hi ha costats bons. Per a nosaltres, el més important és plantejar bé el partit de Rússia».