Espanya cau eliminada als penals davant Rússia

La selecció espanyola ha quedat eliminada en els vuitens de final del Mundial de Rússia després caure davant l'equip anfitrió en la tanda de penals. El porter Akinfeev, que va aturar els penals de Koke i Aspas, va ser l'estrella local.

Els de Fernando Hierro van començar per davant amb un gol en pròpia porta de Ignashevich, als 12 minuts. No obstant això, la triple campiona d'Europa no va aconseguir treure la seva millor versió, la que va acabar trobant a faltar tot el torneig, i amb prou feines va inquietar a l'amfitriona.

Rússia va aconseguir l'empat abans del descans per mitjà de Dzyuba, gràcies a un penal fruit d'un error de Piqué dins l'àrea. A la segona part no va canviar molt el guió, i Espanya es va mostrar incapaç de generar excessiu perill ni ocasions. Tampoc van arribar els gols en la pròrroga, abocats a uns penals en els quals Koke i Aspas es van topar amb el meta Akinfeev.