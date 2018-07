Un genial Mbappé expulsa Leo Messi del Mundial

La selecció de França es va emportar un encreuament d'altura (4-3) davant l'Argentina a l'Arena Kazan per classificar-se per als quarts de final del Mundial de Rússia, amb l'autoritat i solidesa d'un equip fet i dret, contra una Argentina que es va quedar sense vides tot i posar-se 1-2 a la represa, abans de ser desbordada pel nervi de Kylian Mbappé, que es va berenar tot solet Leo Messi i el combinat rival.

Els francesos van acabar per fer descarrilar el tren argentí. Un vehicle sense rumb ni conductor, tot i que va aconseguir remuntar un primer gol de Griezmann, de penal després de la primera exhibició de Mbappé. Ángel Di María i Mercado van donar la volta al marcador, però un golàs de Pavard i un doblet del davanter del PSG van remuntar per a la campiona del món el 1998.

L'Argentina se'n va tornar a casa quan millor semblava tenir l'accés a quarts. Va ser un miratge en el joc sense xarxa, que va acabar en un bany de realitat per a una selecció que va arribar de miracle al Mundial i en va necessitar un altre per estar a la fase final. Jorge Sampaoli va tornar a improvisar, malgrat tenir un altre nervi, també en un Messi incapaç d'evitar el comiat del que apuntava a ser el seu Mundial, en un pla que va fer triomfar la França de Deschamps. Argentina va sofrir, potser com s'esperava o una mica més. En l'enèsim canvi d'esquema de Sampaoli, el seu equip de nou va fer aigües en una primera meitat que va deixar clara la diferència en idees entre les dues seleccions. França sí que ho tenia clar. Amb aquesta quarta marxa amb la que de moment havia complert a Rússia va treure els argentins del seu camp i va viure a la carrera en ràpides transicions.

El malson per a la vigent subcampiona va ser Mbappé. El davanter del PSG es va marcar la jugada del Mundial, des de la frontal de la seva àrea fins a la rival, fins que Rojo va decidir en mal lloc posar-li fre. El penal el va transformar Griezmann, que abans havia estavellat una falta al travesser. Els argentins no havien fet ni un sol xut a porta, no tenien profunditat ni Pavón ni Di María, no aconseguien que Messi es connectés al partit i amb Agüero, Higuaín i Dybala a la banqueta, Messi no va trigar a sortir d'aquest fals nou que va imaginar Sampaoli. Va marxar a la banda i va aparèixer en el mig del camp per crear les primeres jugades ofensives dels seus.

Minut de gols i bon futbol

Leo Messi va buscar el seu lloc, com ho va fer Di María, sense incidència en la banda, per aparèixer a la frontal i fer l'1-1 amb un golàs just abans del descans. Una nova vida per als de Sampaoli, ben aprofitada a la represa, ben aviat, per posar l'1-2, amb Mercado desviant un xut de Messi. Li tocava respondre a França, i tot i que està assenyalada per falta de sang, experiència o passió, va respondre. No els va fer falta tampoc despentinar-se als de Deschamps per posar la cinquena i sisena marxa dissimuladament i sense pietat.

En una jugada per banda esquerra de Lucas Hernández, va aparèixer Pavard per enviar la pilota a l'escaire en una acció molt plàstica i espectacular. La muntanya russa es menjava de nou el combinat sudamericà, sense futbol ni presència sobre la gespa per impedir el bon moment francès. El que temia Sampaoli en la prèvia i el que van aprofitar França i Mbappé, amb dos gols en quatre minuts, per presentar la candidatura gala a Rússia. El jove davanter va fer el 3 a 2 després d'una gran jugada individual dins l'àrea i quatre minuts després, culminant un gran contraatac, va superar per baix Armani per deixar el primer partit de quarts de final pràcticament vist per sentència.

Al minut 93, Agüero, amb el cap, va fer el 4 a 3 i a l'última jugada del partit, Meza va poder posar una centrada molt perillosa però, en el que ha estat un reflex d'Argentina en tot aquest Mundial, la decisió de l'extrem va ser totalment errònia i amb el xiulet de l'àrbitre es va consumar un desastre prèviament anunciat, després, sobretot, de les ensopegades a la fase de grups contra Islàndia i Croàcia. La primera decisió la va prendre Mascherano, que va renunciar a la selecció.