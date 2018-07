L'astre argentí deixa escapar la seva última gran ocasió

Leo Messi va dir adeu al Mundial de Rússia a vuitens de final després de la derrota davant França (4-3) en un duel que va suposar l'última gran oportunitat del davanter del FC Barcelona de conquerir una Copa del Món als seus 31 anys acabats de fer. L'ídol culer, a qui se li resisteix una gran actuació amb la seva selecció, arribaria a la cita de Qatar 2022 amb 35 anys, una edat que podria limitar la seva presència a l'Argentina o fins i tot sense saber encara si voldrà continuar la seva carrera quatre anys més tard amb el combinat nacional. El que havia de ser el seu torneig, ha acabat frustrant l'astre precisament en la mateixa temporada en què al Barça va sumar un altre disgust a la Lliga de Campions.

Messi ha perdut quatre finals amb l'Argentina (tres de Copa Amèrica 2007, 2015 i 2016) i la del Mundial del Brasil 2014 en els vuit grans tornejos que ha disputat amb la seva selecció. Fins i tot al 2016, després de caure davant Xile a la Copa Amèrica, va anunciar la seva retirada, decisió que posteriorment va rectificar. En el quart Mundial per a Messi, el de Rosario va mostrar la seva millor versió només a comptagotes: va fallar un penal davant Islàndia, va estar desaparegut a la contundent derrota davant Croàcia (3-0) i va ressorgir amb un golàs en la victòria sobre Nigèria. No obstant això, en el matx decisiu d'ahir va tornar a decebre.

A més, el «10» del FC Barcelona va allargar la seva ratxa negativa en les rondes finals d'un Mundial. Messi no ha marcat mai a vuitens, quarts, semifinals o final, cosa que ha arrossegat a la seva selecció malgrat que al Brasil aconseguissin lluitar davant Alemanya. Quatre anys més tard, i després de les males sensacions de la primera fase, l'Argentina de Messi va dir adeu en el primer partit sense xarxa.

El seu gol davant Nigèria i la seva bona primera part davant els africans pot ser que sigui l'última imatge positiva de Messi amb les franges blaves. No obstant això, no seria estrany que l'astre de Rosario apostés per una última oportunitat en funció de com encamini la seva carrera en els propers anys.

Són diversos els exemples de jugadors que han disputat un Mundial amb més de 35 anys, encara que la gran majoria són porters. És el cas d'El-Hadary, que ha jugat amb Egipte a Rússia als seus 45 anys, el colombià Faryd Mondragón (43), el camerunès Roger Milla (42), el mític Dino Zoff amb Itàlia (40) o l'anglès David James (39), entre d'altres. En qualsevol cas, i malgrat haver guanyat 128 partits internacionals, representar el seu país s'ha convertit cada vegada més en una experiència sinuosa en contrast amb l'alegria que desprèn Messi amb els colors del Barcelona, on aquesta campanya va conquerir el doblet de Lliga i Copa.

Un debat que probablament no acabarà mai, malgrat aquest sempre sigui des de l'Argentina, és la comparació amb Maradona. A Barcelona no hi ha cap dubte sobre qui és el millor, encara que el Mundial aconseguit per Maradona té molt pes al seu país davant un Messi que ha perdut tantes finals amb la selecció. Diego Armando es va retirar després de donar positiu en cocaïna als 34 anys, un menys dels que tindrà Messi al Qatar. Qui sap si serà el moment de guanyar el títol.