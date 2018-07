Iniesta deixa la selecció i el futur de Hierro és a l'aire

Tot l'optimisme que desprenia l'entorn de la selecció espanyola abans de jugar contra Rússia s'ha transformat en dubtes i decepció després del fracàs d'ahir. Les primeres conseqüències no es van fer esperar: Andrés Iniesta va anunciar que deixa la selecció (Piqué també va dir fa temps que després del Mundial ja no tornaria a jugar amb La Roja, i per altra banda el futur a la banqueta de Fernando Hierro és a l'aire. El seleccionador, cridat d'urgència després de la destitució de Julen Lopetegui per haver fitxat pel Madrid en plena concentració, no va voler valorar la seva situació ni tampoc ho va fer el president de la Federació, Luis Rubiales, que s'estima més agafar-se un període de reflexió abans de decidir.

Iniesta va anunciar que l'eliminació davant Rússia era el seu «últim partit» com a internacional, un final que sens dubte no va ser «com un somia», després de no estar «a l'altura» ni en l'eliminatòria ni en el torneig. «És una realitat que avui és el meu últim partit amb la selecció. En àmbit individual s'acaba una etapa meravellosa. De vegades els finals no són com un somia, les circumstàncies els marquen. És un moment difícil, que hem viscut en altres ocasions, i no hem estat capaços de fer un salt més», va dir, visiblement dolgut.

L'ex del FC Barcelona va confirmar així el seu comiat de la selecció, en una eliminació en el Luzhniki de Moscou en la qual no va entrar en l'onze titular. «Assenyalat no. L'entrenador és el que pren les decisions, més enllà que un les comparteixi o no. L'entrenador mira el millor per a l'equip i és una llàstima no haver passat l'eliminatòria. En els penals és molt cruel», va afirmar .

Per la seva banda Fernando Hierro, el seleccionador espanyol, va alimentar els dubtes sobre el seu futur indicant que «és o ha estat un plaer» entrenar l'equip. Preguntat per la seva continuïtat en un càrrec al qual va arribar poc abans de l'inici del Mundial en substitució de Julen Lopetegui, destituït després d'anunciar-seu fitxatge pel Reial Madrid, es va limitar a dir que «no és una decisió meva». El tècnic també va dir que «veníem a fer alguna cosa important, a lluitar per un Mundial. I aquest no era el pla. No tinc cap retret per a aquest grup de jugadors». Per últim va apuntar que «sí que hi ha autocrítica com a entrenador. Si algú busca responsabilitats, em poso al capdavant».

El seleccionador de Rússia, Stanislav Txerxésov, mentrestant, va assegurar que va haver de convèncer els seus jugadors d'adoptar una tàctica de tres centrals per enfrontar-se a Espanya perquè, tot i que no és el sistema que més els agrada, considerava que era el millor per a aquest tipus de rival.

«Hem canviat el sistema perquè un dels nostres jugadors estava sancionat. Vaig haver de parlar més amb els meus jugadors aquests dies, per explicar-los i convèncer-los, perquè no és el sistema que ens agrada. Però era el millor per jugar contra Espanya», va dir el tècnic després eliminar a Espanya en la tanda de penals.

Txerxésov va assegurar que treballen per seguir creixent i no va voler fer projeccions sobre el futur de Rússia al Mundial.