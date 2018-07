Rakitic marca el penal decisiu per donar a Croàcia el bitllet a quarts

Rakitic va classificar anit Croàcia pels quarts de final del Mundial, on tindrà com a rival Rússia, transformant el penal decisiu de la tanda que va haver de desfer l'empat a un registrat al final dels 120 minuts de joc contra Dinamarca. El migcampista del Barça va emergir per enganyar el porter Schmeichel, que a la pròrroga, a cinc minuts del final, havia aturat un penal a Modric que hauria evitat patiments pels croats. El porter danès també va aturar dos llençaments a la tanda final, però no va poder evitar el gol de Rakitic, que juntament amb Subasic, aturant tres llençaments als danesos, van ser els grans protagonistes de la nit. Els gols havien arribat molt aviat: Mathias Jorgensen, en el minut dos, va avançar Dinamarca després de rematar una pilota dins l'àrea petita; només dos minuts més tard, Mandzukic va aprofitar un rebot per batre Schmeichel. El que feia intuir un partit obert i amb gols es va transformar en un partit més aviat gris i sense ocasions. Ningú va ser capaç de desfer la igualada i a la pròrroga, Croàcia va desaprofitar la seva gran ocasió quan a cinc minuts del final Modric va errar un penal, aturat per Schmeichel. L'inevitable tanda des dels 11 metres va acabar somrient a Croàcia.