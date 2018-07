Mojica seguirà de titular contra Anglaterra

Els vuitens de final del Mundial de Rússia es tancaran aquest vespre amb el duel entre Colòmbia i Anglaterra, dues seleccions conscients d'afrontar una oportunitat històrica i que a la primera fase han demostrat arguments per arribar lluny en la competició. El carriler del Girona Johan Mojica seguirà de titular a l'onze del combinat cafeter.

Anglaterra, que no arriba a quarts d'un Mundial des de fa 12 anys, compta amb el millor golejador del campionat, Harry Kane, autor de cinc dianes i que als seus 24 anys s'ha confirmat com el capità i líder del seu equip. Amb el teòric rival «amable» que s'espera a quarts, on la guanyadora toparà amb Suècia o Suïssa, els homes de Gareth Southgate saben que es troben davant d'una oportunitat immillorable de donar una alegria a la seva apassionada afició. El poder físic i l'olfacte de Kane són els avals d'un equip pendent de John Stones, que arriba tocat, però que espera jugar, igual que un Delle Alli que s'ha reservat en els dos últims duels després d'acabar amb molèsties el partit davant la selecció de Tunísia.

Per la seva banda, Colòmbia tindrà la baixa gairebé segura de James Rodríguez, que ha estat tot el Mundial arrossegant un problema muscular i que en principi començarà a la banqueta el duel d'aquest vespre.